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Libya Türkiye'yle Güvenlik Mutabakatını Resmen Onayladı

19.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

Türkiye’yle Libya arasında güvenlik alanında işbirliğinin arttırılması için varılan anlaşma Libya yönetimince resmi olarak onaylandı. Açıklama, Libya’nın geçici Ulusal Mutabakat Hükümeti’nce yapıldı

Libya Türkiye'yle Güvenlik Mutabakatını Resmen Onayladı

Türkiye’yle Libya arasında güvenlik alanında işbirliğinin arttırılması için varılan anlaşma Libya yönetimince resmi olarak onaylandı. Açıklama, Libya’nın geçici Ulusal Mutabakat Hükümeti’nce yapıldı.

Türk ve Libyalı yetkililer Kasım ayında bir anlaşmaya vararak askeri işbirliğini genişletme kararı almıştı. İki ülkenin, Akdeniz sularında son dönemlerde cereyan eden gerginlikler karşısında aldıkları karara göre, Libya’nın talebi doğrultusunda Türkiye ülkeye asker gönderebilecek. Taraflar arasında ayrıca istihbarat alanında iletişim kurulacak. İki ülke Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını içeren bir mutabakat da imzalamıştı.

Deniz yetki mutabakatına başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor. Yunanistan, Atina’daki Libya büyükelçisini tepki olarak sınırdışı etme kararı aldı, anlaşmaya karşı Birleşmiş Milletler’e şikayet dilekçesi sundu. Mısır yönetimi de, mutabakatla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvurdu.

Güvenlik işbirliği mutabakatınaysa muhalefet, Ankara’nın “yeni bir maceraya girmemesi ve Libya’daki savaşta taraf olmaması gerektiğini” öne sürerek itiraz ediyor.

Deniz yetki mutabakat metni daha önce TBMM’de onaylanmıştı. Güvenlik işbirliği mutabakatıysa Meclis’e gönderilmişti ve onay bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya’nın uluslararası camia tarafından tanınan, Başbakan Fayez el-Sarraj liderliğindeki geçici hükümetle kuracakları işbirliğinin daha da genişletileceği mesajlarını veriyor.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlıklar Türkiye, Yunanistan ve Mısır arasında tartışmalara neden oluyor. Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz yetki mutabakatı da, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları konusunda Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’la uzun süredir devam eden ihtilafını tetiklemiş durumda.

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