Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac Ankara'da: Temaslardan ne bekleniyor?

Libya Ulusal Ordusu, Trablus şehir merkezinin dışında kalan bazı mahalle ve bölgeleri ele geçirmişti. Ancak UMH, son haftalarda yürüttüğü operasyonlarla bu bölgelerin yeniden almaya ve bazı kritik askeri hedeflerde de kontrolü sağlamaya başladı.

Ziyaretten çok kısa bir süre önce UMH, başkent Trablus'un tamamında kontrolü yeniden sağladığını açıkladı. UMH, dün de Trablus Uluslararası Havalimanı'nı almıştı. Rus ve Arap basını, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un dış mahallelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Serrac'ın Türkiye ziyareti, Libya'da 2011 yılından bu yana farklı gruplar arasında ve yoğunlukta devam eden iç savaş açısından kritik bir yol ayrımında gerçekleşiyor.

Serrac'ın, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Analistler ve uzmanlar, UMH'nin son dönemdeki ilerlemesinde Türkiye'nin verdiği askeri desteğin önemli rol oynadığını ve bu desteğin sahadaki dengeleri değiştirmeye başladığını söylüyor.

Görüşmede neler konuşulması bekleniyor?

Serrac'ın Ankara'daki temaslarında ateşkes görüşmeleri ve Libya'daki son durumun ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, Trablus'un tamamının kontrolünün UMH'ye geçmesiyle "Türkiye'nin son dönemdeki desteğinin de yeni bir aşamaya geçtiğini" belirterek, görüşmelerde bundan sonrasına ilişkin atılacak adımların yeniden değerlendirileceğini aktardı.

Türkiye ile Libya, Kasım ayında askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, Türkiye'nin UMH güçlerine danışmanlık yapmak üzere asker göndermesi, ortak tatbikat ve operasyon düzenlenmesi ve malzeme desteği verilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin UMH güçlerine tank, zırhlı araç ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) gibi askeri malzemeler gönderdiği belirtilirken, Suriye'deki hükümete karşı savaşan silahlı grupların bazılarına mensup savaşçıları da Libya'ya gönderdiği öne sürülüyor.