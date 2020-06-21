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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Mısır lideri Sisi'ye tepki: 'Savaş davulları çalıyor'

21.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkede askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi kınadı. UMH yetkilisi Abdurrahman Şater, Sisi'yi "savaş davulları çalmakla" suçladı. Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Matruh Üssü'nü ziyaret eden Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" demiş, orduya "sınır ötesi operasyonlara hazır olmaları" talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Mısır lideri Sisi'ye tepki: 'Savaş davulları çalıyor'

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkede askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi kınadı. UMH yetkilisi Abdurrahman Şater, Sisi'yi "savaş davulları çalmakla" suçladı.

Aynı zamanda Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi olan Şater, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sisi'nin açıklamasının Libya'da güvenliği ve demokrasiyi tehlikeye attığını söyledi.

Şater, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sisi'ye hitaben, "Ellerini üzerimizden çek. Yemen'deki trajedini tekrarlama" dedi.

https://twitter.com/alshater1939/status/1274415261672706049

Trablus'taki Libya Parlamentosu da Sisi'yi kınadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Cumartesi günü UMH güçlerini, mevcut mevzilerinden öteye ilerlememeleri yolunda uyarmıştı.

Libya sınırı yakınlarındaki Matruh Üssü'nü ziyaret eden Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" demiş, orduya "sınır ötesi operasyonlara hazır olmaları" talimatı vermişti.

General Halife Hafter

Sisi, Libya'daki tek meşru kurumun Tıbruk'taki Libya Temsilciler Meclisi olduğunu savunmuştu.

Suudi Arabistan: Uluslararası toplum Mısır'ın Libya inisiyatifine yanıt vermeli

Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da uluslararası toplumdan, Libya konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini ve Sisi'nin Libya'daki iç savaşın son bulması için 6 Haziran'da açıkladığı Kahire Deklarasyonu'na yanıt vermesini istedi.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, Libya'daki soruna kapsamlı bir çözüm bulunmasını ve ülkede güvenliğin sağlanmasını amaçlayan inisiyatife Suudi Arabistan'ın da destek verdiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı; Libya'nın kurumlarının yeniden tesis edilmesini, "terörizmin ve radikal görüşlere sahip milislerin" ortadan kaldırılmasını ve "bölgedeki terörizmi alevlendiren" yasadışı yabancı müdahalelerin son bulmasını istedi.

Kahire Deklarasyonu'nda Libya'da ateşkes ilan edilmesi ve "yabancı milislerin ülkeyi terk etmesi" çağrısı yapılmıştı.

Deklarasyonda yeni bir Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi seçilmesi çağrısı da yer almıştı.

Mısır, Libya'da Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte UMH'yi devirmeye çalışlan General Halife Hafter'in destekçilerinden.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kalın: Libya'da ateşkes için Hafter'e bağlı milisler Sirte ve Cufra'dan çekilmeli

Son haftalarda Türkiye'nin de destek verdiği UMH güçleri, Hafter güçlerine karşı önemli kazanımlar elde etmiş ve stratejik önemi yüksek Sirte kentine ilerlemeye başlamışlardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyet, Çarşamba Libya'nın başkenti Trablus'a gitmiş ve Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği UMH temsilcileri ve Başbakan Fayiz es-Serrac'la görüşmüştü.

UMH ve Türkiye, Mısır'ın ateşkes önerisini reddetmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter'a bağlı milislerin stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Cumartesi gümü yaptığı açıklamada, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" demişti.

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