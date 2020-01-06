Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi

Bu gelişme, Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki Sirte şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet El Mismari açıklamasında hava saldırılarının ardından, ani ve hızlı bir şekilde yürütülen operasyonun üç saatten kısa sürdüğünü belirtti.

Reuters haber ajansına gün içinde konuşan bir Sirte sakini, "Libya Ulusal Ordusu'nun konvoylarını görebiliyoruz. Şehrin büyük kesimini kontrol altına aldılar. Silah atışları duyuyoruz." dedi.

2011’de devrilip öldürülen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin doğum yeri olan Sirte, Akdeniz kıyısında ve Trablus ile Bingazi arasında yer alıyor. 2016 yılına kadar IŞİD’e bağlı kuvvetlerin elinde olan şehir, IŞİD’in yenilgiye uğratılması sonrası Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolüne geçmişti. Trablus’a 370 km uzaklıkta bulunan Sirte’nin Libya Ulusal Ordusu kontrolüne geçmesi General Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.