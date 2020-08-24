Libya Ulusal Ordusu'ndan ateşkes açıklaması

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın cuma günü duyurduğu ateşkes girişiminin yanıltma stratejisi olduğunu ileri sürdü.

El-Mismari pazar günü düzenlediği basın toplantısında Başbakan Fayiz es-Serrac'ın ateşkes ilanının bir "göz boyama" adımı olduğunu belirtti.

"Sirte ve Cufra'ya saldırı planlanıyor"

El- Mismari, Libya hükümet güçlerince düzenlenen toplantılarda stratejik Sirte ve Cufra şehrine saldırı kararı alındığını iddia etti. "Son 24 saat içinde Türk savaş gemileri ve firkateynlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini gözlemlediklerini" belirten El Mismari, "bunların savaş konumunda olduğunu" ifade etti. Sözcü, herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ateşkes duyurusu

Libya'da cuma günü Trablus ve Tobruk hükümetleri iki ayrı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

BM'tarafından tanınan UMH açıklamada, Libya Başbakanı Serrac'ın "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdiği belirtildi.