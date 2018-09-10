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Libya Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:53 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurumu Başkanı Mustafa Sunullah kurumun genel merkezine düzenlenen saldırıların petrol üretimini etkilemeyeceğini aktardı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurumu Başkanı Mustafa Sunullah kurumun genel merkezine düzenlenen saldırıların petrol üretimini ve diğer işlemleri etkilemeyeceğini belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumunun Facebook hesabında yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Sunullah, Libya'nın ekonomisinin düzelmesini engellemeye çalışanlara karşı kurumun güvenceye alınması için ek güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Sunullah, kurumun başkent Trablus'taki genel merkezine düzenlenen saldırıların petrol üretimini ve diğer işlemleri etkilemeyeceğini ifade etti.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na bugün düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırganların terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Libya Mustafa Sunullah Petrol Kurumu

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