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Libya Ulusal Petrol Kurumu'nda çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

UMH İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet birimleri, Trablus'ta çatışma seslerinin geldiği petrol kurumuna giden yolları kapattı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un Demiryolu bölgesinde yer alan Ulusal Petrol Kurumu'nda çatışma çıktığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet birimleri, bina içinden gelen aralıklı çatışma seslerinin ardından kuruma giden yolları kapattı.

Libya el-Ahrar televizyonunda görgü tanıklarına dayandırılan haberde ise emniyet güçlerinin, Ulusal Petrol Kurumu binasına saldırı düzenleyen silahlı gruplarla çatıştığı bilgisi geçildi.

Bazı yerel basın kaynaklarında da Ulusal Petrol Kurumu binasında patlama meydana geldiği, ardından çatışmaların olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus Ulusal Petrol Kurumu

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