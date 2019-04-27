HABER

Libya Ulusal Petrol Kurumundan çatışmaların durdurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:43 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu, başkent Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, başkent Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısı yaptı.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah yazılı açıklamasında, çatışma bölgelerinin yakınında yaşayan ve çalışan personele gerek olmadıkça evlerinde kalmaları yönünde talimat verdiklerini ifade etti.

Kurumun enerji tesislerini tehdit eden tehlikelere karşı derin endişe duyduğunu vurgulayan Sanallah, kurumun tesislerini ve ekipmanını askeri amaçlar için kullanma girişimlerine tepki gösterdi.

Sanallah, Trablus'taki "düşmanca eylemlerin derhal durdurulması" çağrısında yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Haramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralıHaramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralı
Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutulduBatman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya petrol

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.