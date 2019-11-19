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Libya Ulusal Petrol Kurumundan, Trablus'taki çatışmaları durdurma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumundan, Trablus'taki çatışmaları durdurma çağrısı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, başkent Trablus'un güneyindeki bir tüp gaz dolum deposunun yakınına roket düşmesini faciadan kıl payı kurtulmak şeklinde niteleyerek, çatışmaları sonlandırma çağrısı yaptı.

Libya'daki petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan roketli saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Havalimanı Yolu bölgesindeki tüp gaz dolum deposu yakınına düşen roketin yangına sebebiyet verdiği ancak olay büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önlendiği aktarıldı.

Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah'ın da şu ifadelerine açıklamada yer verildi:

"İtfaiye ekiplerinin cesareti ve uzmanlığı olmasaydı, yangın dağıtıma hazır yüzlerce gaz tüpüne ulaşabilirdi. Bir faciayı ucuz atlattık. Tüm yerli ve uluslararası tarafları, Libya halkına ait milli altyapıyı ve petrol tesislerini korumak adına, çatışmaları bir an önce sonlandırmaya çağırıyoruz."

Petrol zengini Libya, Halife Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter'in saldırısına karşılık uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler de başkenti savunmak amacıyla Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Uluslararası petrol üreticileri arasında istikrarsız üretim oranları nedeniyle "joker" şeklinde tanımlanan Libya, yaşadığı çalkantılı dönem nedeniyle üretim sürekliliği konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Libya'da şu ana kadar doğu-batı ekseninde bölünmüş iki bölgede de faaliyetlerini sürdüren, buradaki aktörlerle iş birliğine devam eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülke genelinde petrol çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracını yönetiyor.

Buna karşın, Hafter, kontrolündeki doğu bölgelerinde, alternatif merkez bankası, ordu ve ulusal petrol kuruluşu gibi yapılarla kendisine paralel bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.

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