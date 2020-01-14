Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFIELD İLE GÖRÜŞTÜ



UMH Başbakanı Serrac, İstanbul'da ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü.

19 OCAK'TA LİBYA KONFERANSI



Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Sarrac ve General Halife Hafter’i davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı konferansa ayrıca, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilcilerin de katılması bekleniyor.

