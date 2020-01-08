HABER
  4. Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac AA'ya konuştu:

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac AA'ya konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

"Meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz" - "Libya'nın vekalet savaşlarına ve gerginliğe sahne olmasını istemiyoruz" - "Bölge veya dünyadaki ülkelerden uçak getirip halkı bombalamadık. Biz yaptıklarımızı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık ve kendimizi savunma hakkımız var"

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, "Türkiye-Libya mutabakatı"na ilişkin soru üzerine "Meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz." dedi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle temaslar gerçekleştiren Serrac, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gibi Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini belirten Serrac, "Yetkililere bütün çerçeveyi çizdik ve 4 Nisan'dan bu yana Trablus'a yönelik devam eden saldırıların, askeri yaklaşımda ısrar eden diğer tarafın inanmadığı siyasi süreçten bizi uzaklaştıracağını ifade ettik." dedi.

Serrac, Avrupalı liderlere genel durumu ve halkın sıkıntılarını anlattıklarını belirterek, "Libya halkının sıkıntılarının acilen sona erdirilmesini istedik." diye konuştu.

- "Saldıran taraf Halife Hafter"

"Libya'nın vekalet savaşlarına ve gerginliğe sahne olmasını istemiyoruz." ifadesini kullanan Serrac, uluslararası toplumun, ülkedeki sıkıntıları ve meşru hükümetin bulunduğu başkent Trablus'a yönelik saldırıları sona erdirmek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Serrac, "Durum gayet açık, saldıran taraf Halife Hafter ve dünyanın tanıdığı bir hükümete saldırıyor, bu hükümet de meşru şekilde kendini müdafaa ediyor. Bu hükümet, kendini savunmak için tüm taraflarla anlaşma yapma hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

- "Mutabakat zaptı imzalama hakkımız var"

Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını ve askeri iş birliği anlaşmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Serrac, şunları kaydetti:

"Biz meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz. BM tarafından tanındığımız için bu hakka sahibiz. Bu anlaşmayı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık. Diğer tarafın yaptığı gibi Rusya'dan paralı asker ya da Sudan'dan Cancavit veya Çadlı muhalifleri getirmedik. Bölge veya dünyadaki ülkelerden uçak getirip halkı bombalamadık. Biz yaptıklarımızı gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde yaptık ve kendimizi savunma hakkımız var. Trablus'a girilemeyecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldiRusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Hafter Libya Serrac Türkiye-Libya mutabakatı

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY, Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

THY İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.