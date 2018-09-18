Libya UMH Başkanlık Konseyinde revizyon için müzakereler başladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Başkanlık Konseyinin 9 üye yerine sadece bir başkan ve iki başkan vekilinden oluşması konusunda, ülkedeki iki ayrı siyası kampı temsil eden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve başkent Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi arasında müzakereler başladı.
Libya'da rakip siyasi grupların ülkede 8 yıldır süren çatışma ortamını sonlandırmak için yürüttüğü siyasi çözüm arayışları devam ediyor. Bu kapsamda, UMH'ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile TM yetkilileri başkent Trablus'ta bir araya geldi.
Taraflar, UMH'ye bağlı başkan, 3 milletvekili ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Konseyinin, bir başkan ve iki başkan vekiliyle yeniden yapılandırılması için müzakerelerini sürdürüyor.
Görüşmelere katılan Devlet Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Fevzi el-Akab'ın, TM müzakerecisi Abdusselam Nasiye ile "Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması için başlıkları" görüştüğü belirtildi.
Öte yandan, TM müzakerecisi Nasiye, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UMH Başkanlık Konseyindeki bir başkan ve iki başkan vekilinin Libya'nın Trablus, Burka ve Fizan bölgelerini temsil etmesinin amaçlandığını aktardı.
TM geçen perşembe gerçekleştirdiği olağanüstü oturumda, UMH Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması ve hükümetten ayrılması kararını almıştı.
Benzer şekilde, UMH'ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi üyeleri de Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması yönünde talepte bulunmuştu.
- Libya'daki siyasi istikrarsızlık
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.
Başkent Trablus'ta geçen haftalarda milis grupların çatışması sonucunda yaşanan sivil can kayıpları ve şiddet sarmalının ardından, uluslararası toplumun Libyalı siyasi aktörler üzerinde uzlaşı için yaptığı baskısı arttı. Bu bağlamda, Libyalı gruplar arasındaki müzakereler de son günlerde hız kazandı.
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