Libya UMH Başkanlık Konseyinde revizyon için müzakereler başladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Başkanlık Konseyinin 9 üye yerine sadece bir başkan ve iki başkan vekilinden oluşması konusunda, ülkedeki iki ayrı siyası kampı temsil eden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve başkent Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi arasında müzakereler başladı.

Libya'da rakip siyasi grupların ülkede 8 yıldır süren çatışma ortamını sonlandırmak için yürüttüğü siyasi çözüm arayışları devam ediyor. Bu kapsamda, UMH'ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile TM yetkilileri başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Taraflar, UMH'ye bağlı başkan, 3 milletvekili ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Konseyinin, bir başkan ve iki başkan vekiliyle yeniden yapılandırılması için müzakerelerini sürdürüyor.

Görüşmelere katılan Devlet Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Fevzi el-Akab'ın, TM müzakerecisi Abdusselam Nasiye ile "Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması için başlıkları" görüştüğü belirtildi.

Öte yandan, TM müzakerecisi Nasiye, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UMH Başkanlık Konseyindeki bir başkan ve iki başkan vekilinin Libya'nın Trablus, Burka ve Fizan bölgelerini temsil etmesinin amaçlandığını aktardı.