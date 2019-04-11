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Libya UMH güçleri Yermuk kampını ele geçirdiklerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 03:04 | Son Güncelleme

Libya UMH güçleri Yermuk kampını ele geçirdiklerini açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), kentin güneyindeki Ayn Zara beldesinde bölgenin en büyük askeri karargahı olan Yermuk kampında kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.

Trablus'u ele geçirmek üzere saldırılarını sürdüren Halife Hafter'e bağlı güçlerden gelen benzer duyurunun ardından birkaç saat sonra askeri bir kaynak tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, kampın Hafter güçlerinden geri alındığı operasyonun Sumud Tugayı'ndan gelen destekle başarılı olduğu belirtildi.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
General Halife Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Trablus Yermuk Kampı

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