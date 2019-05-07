Libya UMH heyeti, Trablus saldırısını görüşmek üzere Avrupa turunda

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin başkent Trablus'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere Avrupa başkentlerini ziyaret edeceği belirtildi.

UMH Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin "başkent Trablus'a saldırılarını görüşmek ve bu saldırılar karşısında uluslararası desteği canlandırmak" için bugün Avrupa turuna başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada Serrac'ın, ilk olarak İtalyan Başbakan Giuseppe Conte ile görüştükten sonra Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği ifade edildi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın çarşamba günü ise Paris'e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği iletildi. Libyalı heyetin, son olarak İngiltereyi ziyaret edeceği paylaşıldı ancak ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başağa'nın Avrupa başkentlerinde mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, "UMH'nin güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarında Avrupalı ülkelerle koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra başkent Trablus'a yönelik silahlı tehditleri" görüşeceği ifadelerine yer verildi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

