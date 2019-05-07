HABER

Libya UMH heyeti, Trablus saldırısını görüşmek üzere Avrupa turunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'a yönelik saldırıları görüşmek üzere Avrupa turuna çıkıyor

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin başkent Trablus'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere Avrupa başkentlerini ziyaret edeceği belirtildi.

UMH Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin "başkent Trablus'a saldırılarını görüşmek ve bu saldırılar karşısında uluslararası desteği canlandırmak" için bugün Avrupa turuna başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada Serrac'ın, ilk olarak İtalyan Başbakan Giuseppe Conte ile görüştükten sonra Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği ifade edildi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın çarşamba günü ise Paris'e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği iletildi. Libyalı heyetin, son olarak İngiltereyi ziyaret edeceği paylaşıldı ancak ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başağa'nın Avrupa başkentlerinde mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, "UMH'nin güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarında Avrupalı ülkelerle koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra başkent Trablus'a yönelik silahlı tehditleri" görüşeceği ifadelerine yer verildi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)
Annesinin ölümünden sonra kendini engelli kardeşine adayan Tuğçe, yazar olduAnnesinin ölümünden sonra kendini engelli kardeşine adayan Tuğçe, yazar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

O parti İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacak!

O parti İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.