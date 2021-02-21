Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya’nın başkenti Trablus’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya suikast girişiminde bulunuldu. Başağa’nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya suikast girişiminde bulunuldu. Başağa’nın konvoyuna ateş açan saldırganlardan 2’si gözaltına alınırken, saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Başağa’nın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

