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Libya UMH kuvvetleri Trablus havalimanına girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 00:46 | Son Güncelleme

Libya UMH kuvvetleri Trablus havalimanına girdi

TRABLUS (AA) - Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı kuvvetlerin, Hafter'e bağlı güçlerin elinde olan Trablus havalimanının güney bölümüne girdiği belirtildi.

UMH'ye bağlı askeri kaynağın bildirdiğine göre, bir haftadır süren operasyon sonucunda UMH güçleri Trablus havalimanının güney bölümüne girmeyi başardı.

Hafter'e bağlı kuvvetlerin şimdilik havalimanının büyük bölümüne hakim olduğuna işaret eden kaynak, kendilerine bağlı askeri birliklerin havalimanını bütünüyle eline geçirene dek operasyonları sürdüreceklerini vurguladı.

Hafter'e bağlı güçler yaklaşık bir haftadır Trablus havalimanını elinde tutuyordu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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