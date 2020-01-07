Libya ve İdlib Erdoğan-Putin Görüşmesinin Ana Gündem Maddeleri

Her iki liderin gündeminde İdlib sorunundan, Libya’da yaşananlara, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra Ortadoğu’da artan gerilimden, Kanal İstanbul’un Montrö ile ilişkisine kadar bir dizi konu bulunuyor.

Her biri 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip iki boru hattından oluşan TürkAkımı’nın açılış törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Sezer, ‘‘Proje bitti, gaz akışı başladı ama Türkiye’nin alacağı gaz miktarıyla ilgili ticari bir sözleşme yapılmış değil. TürkAkımı’ndan bize gelecek 4 milyar metreküp gaz, daha önce Bulgaristan üzerinden geliyordu ve bunun fiyat sözleşmesi çok daha önce yapılmıştı. Ankara, doğal olarak yeni alacağı doğalgazdan yüklü bir indirim istiyor ve bu konuyu Libya, Akkuyu ve Suriye konularında bir pazarlık unsuru olarak elinde tutuyor. Ve dolayısıyla bu konu iki taraf için de bir stres kaynağı’’ dedi.

Erdoğan-Putin görüşmesinde son dönemde Suriye ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı ve Türkiye sınırına doğru onbinlerce insanın hareketlendiği İdlib de önemli bir gündem maddesi olması bekleniyor.

Sezer: ‘‘Türkiye’nin Suriye’de savaşan unsurları Libya’ya göndermesi Rusya’nın elini İdlib’de kolaylaştırıyor’’

Sezer, İdlib ve Libya konusunun birlikte ele alınacak ortak bir ‘dosya’ olduğu kanaatinde:

‘‘Suriye’de Türkiye ile Rusya arasında görünen tek bakiye İdlib. Rusya’nın Barış Pınarı Harekatı’na yeşil ışık yakmasındaki en önemli faktörlerden biri Türkiye’yi Kırım’la ilgili düşük yoğunluklu bir politikaya mecbur etmek idiyse diğeri de İdlib’di. Gelinen aşamada Türkiye, İdlib’de savaşan eski ÖSO’cu ya da Nusracı unsurları Libya’ya yollamaya başladı. Bunu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ‘İdlib’deki teröristleri artık Libya’da görüyoruz’ sözleriyle ortaya koydu. Moskova, bu konuyu hayırhah karşılamasa da dolaylı olarak İdlib’in temizlenmesinde Rusya’nın elini kolaylaştırıyor. Erdoğan’ın ‘Libya'da bulunan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?’ diye sorması Rusya’yı sinirlendirdi. Şunu da söylemek gerek, Putin’in Türkiye’ye gelmeden Esat’la Şam’da görüşmesi kesinlikle bir mesaj.’’