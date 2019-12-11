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Libya ve Tunus liderleri, iki ülke arasındaki sorunları görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 02:45 | Son Güncelleme

Libya ve Tunus liderleri, iki ülke arasındaki sorunları görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ekonomik, siyasi ve insani konuları görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Serrac, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

UMH ve Tunus Cumhurbaşkanlığından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalara göre, Said ile Serrac görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra insanların ve malların kara ve deniz yolu üzerinden serbest dolaşımı ve Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kapatılması konularını ele aldı.

Görüşmede, Libya'da yaşanan krize siyasi çözüm bulunmasının önemine vurgu yapan Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin, Libya'nın yanında yer alacağını ve demokrasi yolunda ilerlemesi için ona her türlü desteği sağlayacağını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılındaki saldırıları dolayısıyla kapalı tutulan Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı 2 Ekim'de yeniden açılmıştı.

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Libya Tunus

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