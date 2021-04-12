Libya ve Türkiye heyetleri hangi konuları görüştü?

Libya'nın Şubat ayında oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, beraberinde 14 bakanla birlikte Ankara'ya gitti.

Bakanlar Türkiye'deki mevkidaşlarıyla, Dibeybe ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Dibeybe'yi son dönemde Avrupa'dan art arda siyasetçiler ziyaret etmişti. Geçen hafta Yunanistan, İtalya ve Malta Başbakanları da Trablus'a giderek Başbakan Dibeybe ile görüşmüş ve kapalı olan Fransız, Yunan ve Malta büyükelçilikleri de yeniden açılmıştı.

Libya'nın yeni kurulan hükümetinin Türkiye'ye düzenlediği bu ilk kapsamlı ziyaret, Ankara'nın yeni yönetimle de ilişkilerinin yakınlığının bir sembolü olarak görülüyor.

Peki Libya ve Türkiye heyetleri bugün hangi konuları görüştü?

Bugün Dibeybe ile Erdoğan'ın görüşmesi öncesi Ankara'da bakanlar arası görüşmeler gerçekleşti. Öncelikle Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Necla El Mengus bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "Türkiye-Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığımızı vurguladık" açıklaması yaptı.