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Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

08.12.2020 02:18 | Son Güncelleme:
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Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Halife Hafter güçleri tarafından alıkondu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed El-Mismari'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen "Mebruka" adlı ticari kargo gemisi, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildi.

Açıklamada, mürettebatında 9 Türk, 7 Hint, bir Azerbaycanlı bulunan ve varış noktasının Misrata olduğu belirtilen geminin, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı" kaydedildi.

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"YASAK İLAN ETTİKLERİ" BÖLGEYE GİRDİKLERİNİ BELİRTTİLER

Ayrıca, Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtti.

"Gemiye çağrı yaptıklarını ama herhangi bir cevap alamadıklarını" ileri süren Mismari, "Bunun üzerine botlarla gemiye yaklaşıp gemiye çıktık. Gemi Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklüydü. Kaptan izlemesi gereken prosedürleri izlemedi ve izin almaksızın yasak olan bölgeye girdiler. Gemide herhangi bir silah olmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Öte yandan, AA'nın edindiği bilgilere göre, geminin işletmecileri, el koyan taraflarla temasa geçti ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. (AA)

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