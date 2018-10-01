"Libya'da 10 Aralık'ta seçimler mümkün görünmüyor"

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkedeki krize son vermek için ortaya konan yol haritasına göre seçimlerin 10 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin zor olduğunu söyledi. Selame, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında, "Yapılacak çok iş var. Seçimler için 10 Aralık tarihine bağlı kalmak mümkün görünmüyor. Seçimleri yakın bir tarihte gerçekleştirebiliriz, ancak şimdi değil." diye konuştu. Çalışmaların planlandığı gibi gitmesi halinde anayasa referandumunun yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini aktaran Selame, parlamento ve başkanlık seçimleri için seçim yasalarının hâlâ hazır olmadığına işaret etti. Selame, terör örgütü DEAŞ tarafından başkent Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu'nun merkez binasına gerçekleştirilen saldırıların "lojistik" sorunlara yol açtığının altını çizdi. Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada, Özel Temsilci Gassan Selame'nin BM Uluslararası İnsan Hakları Konseyi'nde dile getirdiği eleştirileri reddettiklerini bildirdi.

Selame, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Devlet Yüksek Konseyi'ndeki milletvekilleri, koltuklarını sonsuza kadar korumak dışında bir şey istemiyorlar. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) performansı ise beklentilerin çok aşağısında." ifadelerini kullanmıştı. - Libya'daki siyasi istikrarsızlık Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyikurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı. Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.