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Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:39 | Son Güncelleme

Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında 3 günde 122 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı sahil güvenlik güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya açıklarında cumartesi, pazar ve pazartesi günleri gerçekleştirilen operasyonlarda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada, farklı ülkelerden oldukları belirtilen göçmenlere insani yardımda bulunulduğu, ardından başkent Trablus'taki gözaltı merkezine sevk edildikleri aktarıldı.

Libya İçişleri Bakanlığı geçen hafta Trablus, Misrata ve El-Hams kentlerindeki 3 düzensiz göçmen barınma merkezini kapatma kararı almıştı.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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