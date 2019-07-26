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Libya'da 269 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Libya'da 269 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında düzenlenen operasyonlarda 269 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ülkedeki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Libya açıklarında düzenlenen 3 ayrı kurtarma operasyonunda 269 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin batısındaki Karabulli kenti açıklarında düzenlenen iki operasyonda 182, başkent Trablus'un kuzeydoğu sahillerinde düzenlenen operasyonda ise 87 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Bu kişilerden 84'ünün Sudan, 3'ünün Bangladeş uyruklu olduğu aktarılırken, diğerlerinin uyruklarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca kurtarılan düzensiz göçmenlerin gerekli tıbbi ve insani yardımların yapılmasının ardından İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Birimi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri düzensiz göçmen Libya UMH

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