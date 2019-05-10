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Libya'da 40 yabancı şirketin faaliyetleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, aralarında Fransız petrol şirketi Total, uzay havacılık firması Thales'in de yer aldığı 40 yabancı şirketin faaliyetlerini durdurdu

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkede faaliyet gösteren 40 yabancı şirketin lisanslarını askıya aldı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 yabancı şirketin ruhsat sürelerinin dolmaya yaklaşması nedeniyle faaliyetlerinin durdurulduğu ve bu şirketlerin 90 gün içinde ruhsatlarını yenilemesi gerektiği belirtildi.

Şirketler arasında, Libya'daki petrol üretiminde büyük pay sahibi Fransa'nın enerji şirketi Total, yine Fransız uzay havacılık şirketi Thales'in yanı sıra Alman Siemens gibi firmalar dikkati çekti.

Yerel basında, başkent Trablus'u ele geçirmek üzere saldırı başlatan Halife Hafter'e Fransa'nın bariz desteğinin kararın arkasındaki nedenlerden olduğuna işaret edildi.

Diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşı, geçen ay Libya-Tunus sınırında Tunus makamlarınca yakalanmıştı. Bölge basınında, silahlı Fransız vatandaşlarının Giryan kentinde Hafter birliklerine askeri danışmanlık yapan kişiler olduğu öne sürülmüştü. Bu dönemde Libya'daki UMH, Fransa ile güvenlik anlaşmalarını askıya almıştı.

Libya'daki çatışmada Halife Hafter'e diplomatik ve lojistik destek sağlayan Fransa, kara kıtadaki sömürgecilikle dolu tarihi nedeniyle Libya'daki birçok grup tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

- Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana 443 kişi hayatını kaybetti.

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