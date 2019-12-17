Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti

TRABLUS (AA) - Libya'nın batısındaki 5 şehir, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu çatısı altında mücadele eden güçlerden yapılan yazılı açıklamalarda, Kabav, Zliten, Hums, Msallata ve Zaviye kentlerinde seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Zaviye belediyesinden yapılan açıklamada, ülkenin her karış toprağını, yasa dışı darbeci çetelerden kurtarmak için tüm devrimci kentlerle tam koordine ve işbirliği içinde olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, seferlik ilan edildiği; bu çerçevede çatışmaların son bulması ve General Halife Hafter'in planlarının suya düşürülmesi için tüm imkanların kullanılacağı aktarıldı.

Msallata Belediyesinden yapılan açıklamada da UMH Başkanlık Konseyi'ne savaş için tüm imkanları seferber etme çağrısı yapıldı.

Kabav kenti Askeri Konseyi genel seferberlik hali ilan ettiğini duyurdu ve kentin tüm imkanlarının Hafter ile onun müttefiklerinin planlarına karşı verilen savaşın sona erdirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.