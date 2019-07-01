Libya’da 6 Türk Vatandaşı Serbest

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk vatandaşının serbest bırakıldığı açıklandı. Pazar günü Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde Hafter’a bağlı güçlerin yasal hedef haline geleceğini açıklamıştı.

Türkiye Libya’da uluslararası kamuoyunca tanınan Trablus’taki hükümeti tanıyor.

Hafter’a bağlı güçler 4 Nisan’da başkent Trablus’a saldırı başlatmış ancak geri püskürtülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü serbest bırakılanların Türkiye’ye dönmek yerine Libya’da çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti. Anadolu Ajansı alıkonulanların askeri personel oldukları yönündeki iddiaları savunma bakanlığının kabul etmediğini belirtti.

Hafter’a bağlı güçler Trablus’taki tek havaalanında bir Türk İHA’sını yok ettiklerini açıklamıştı.

Hafter ve destekçileri Trablus’u Libya’da istikrarsızlığa neden olmakla suçladıkları milislerden temizlemek istediklerini belirtiyor.

Hafter Cuma günü Türkiye’yle bütün ilişkilerini kesmişti.

Türkiye de dahil olmak üzere Hafter’i eleştirenler onu yasal hükümeti güç kullanarak devirmeye çalışmakla suçluyor. Bu durum da ülkenin doğusu ve batısı arasındaki ayrımı daha da derinleştiriyor.

