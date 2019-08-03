Libya'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı sahil güvenlik güçleri, başkent Trablus'un batısında, 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zuvara kenti yakınlarındaki Ferva adası açıklarında, bir şişme bot üzerinde Avrupa'ya gitmeye çalışan 3'ü kadın 75 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalananların Sudan, Somali, Cezayir, Fas ve diğer Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu aktarıldı.

Libya İçişleri Bakanlığı dün başkent Trablus, Misrata ve El-Hams kentlerindeki 3 düzensiz göçmen barınma merkezini kapatma kararı almıştı.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

