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Libya’da ABD’ye ait IHA kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 02:16 | Son Güncelleme

AFRICOM: - “ABD Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya’nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım’da kayboldu”

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya’da radardan kaybolduğu bildirildi.
AFRICOM’dan yapılan açıklamada “Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya’nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım’da kayboldu.” denildi.

İHA’lar ile Libya’da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, “(İHA) Operasyonlar Libya’daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AFRICOM Libya

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