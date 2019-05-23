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"Libya'da akan kanın durması için hala bir şans var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 02:56 | Son Güncelleme

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: - "Ülkede akan kanın durdurulması ve diyalog masasına oturulması için halen bir şans var. Ülkedeki mücadele, doğu ile batı arasında değil, sivil devlet isteyenlerle totaliter rejime geri dönmek isteyenler arasında"

TUNUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libyada akan kanın durdurulması ve diyalog masasına oturulması için halen bir şans olduğunu söyledi.

Tunus'ta, Libya Doğu Bölgesi ileri gelenleriyle bir araya gelen Serrac, burada yaptığı konuşmada, General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona işaret ederek, bu acı tecrübeden ve bunun doğurduğu sonuçlardan istifade etmek gerektiğini vurguladı.

Hafter'in söz konusu operasyonu iktidarı ele geçirmek için yürüttüğünü söyleyen Serrac, "Doğu'daki kardeşlerimize bu savaştan uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Bütün Libyalıların kanı bizim için değerlidir." dedi.

Serrac, son saldırılarda her iki taraftan da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Ülkenin içinde bulunduğu krizin barışçıl yollardan çözümüne yaklaşmıştık ki Trablus'a yönelik bu saldırılar siyasi süreci temelden sarstı, ülkeyi şiddet ve savaş girdabına sürükledi." ifadesini kullandı.

"Libya'da akan kanın durdurulması ve diyalog masasına oturulması için halen bir şans olduğunu" belirten Serrac, ülkedeki mücadelenin, doğu ile batı arasında değil, modern sivil devlet isteyenlerle devleti militarize etmek ve totaliter rejime geri dönmek isteyenler arasında olduğunu kaydetti.

- Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya

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