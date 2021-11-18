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Libya'da, Akile Salih devlet başkanlığına aday

18.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi Başkanı ve Halife Haftar'ın siyasi müttefiki Akile Salih adaylığını açıkladı.

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Salih, Çarşamba günü televizyonda yayınlanan konuşmasında "Devlet başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" dedi. "Çatışma faslını kapatıp, geleceğe bakmak için" çalışacağını belirten 77 yaşındaki Salih, "istikrarlı bir ülkenin temel direği" olacak ulusal uzlaşı için çaba göstereceğini söyledi.

"Anayasal Bildirgeye saygı duyacağımı, yargının bağımsızlığını sağlayacağımı, Libya'nın bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyacağımı taahhüt ederim" şeklinde konuşan Salih, özgürlükleri, adaleti ve eşitliği garanti altına alacak demokratik sistemi kuracağını da sözlerine ekledi. Salih, ülkede son yıllarda güç kazanan önemli siyasi aktörler arasında gösteriliyor.

Salih'in açıklaması, ülkenin doğusundaki güçlerin askeri lideri Halife Hafter'in devlet başkanlığına adaylığını koymasından bir gün sonra geldi. Hafter'den önce de ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi adaylığını açıklamıştı.

Libya'da yaşanan iç savaşın ardından yapılacak ilk devlet başkanlığı seçimleri, ülkenin geleceği açısından önem taşımakla birlikte seçim yasasına ilişkin tartışmalar sürece gölge düşürüyor. Bu tartışmalar nedeniyle 24 Aralık'ta yapılması öngörülen parlamento seçimleri Ocak ayına ertelenmişti. Bunun yanı sıra siyasi gözlemciler seçim sonuçlarına saygı gösterilmemesinden kaygı duyuyor.

Ateşkes geçen yıl imzalanmıştı

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi sonrasında iç savaşın yaşandığı Libya, 2015'te Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılının Nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ya verdiği aktif askeri destek sonucu geri püskürtülmüştü.

Taraflar Ekim 2020'de ateşkes anlaşmasına imza atmış ve siyasi süreç kapsamında ülkeyi seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti Mart ayında göreve başlamıştı.

APF,AP,DW/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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