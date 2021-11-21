Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest

Bakanlık, vatandaşların serbest kalması için "yoğun diplomatik temas" yürütüldüğünü duyurdu.Libya'nın doğusunda iki yıl önce alıkonulan yedi Türk vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, vatandaşların durumunun Trablus Büyükelçiliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sürekli olarak takip edildiği ve serbest kalmaları için "yoğun gayret sarf edildiği" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamada "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için yürütülen çalışmalara Katar İstihbarat Teşkilatı da destek verdi. Türkiye'ye getirilen vatandaşların Libya'da çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurda dönen vatandaşlarla telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği bildirildi.

DHA / BÖ,ET

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