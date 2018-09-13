Mevcut anayasaya göre söz konusu yasayla ilgili oturumun yapılabilmesi için 101 milletvekilinin mecliste bulunması gerekiyor. Yasanın kabulü için de 120 milletvekilinin onayına ihtiyaç var. TM'de 200 milletvekili bulunuyor.

Tasarı seçim komisyonuna sunulmadan önce, 2011'den bu yana yürürlükte olan geçici anayasadaki "tek seçim bölgesi" ifadesinin "3 seçim bölgesi" şeklinde değiştirileceği kaydedildi.

Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi (TM), bir yıl süren çalışmaların ardından ülkede yapılması planlanan daimi anayasa referandum yasa tasarısını onayladı.

Kendilerini "Burka Milletvekilleri" olarak adlandıran, ad ve sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen doğu bölgesi milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada da TM tarafından yapılması planlanan daimi anayasa için referandum yasa tasarısının onaylanması için yeterli sayıya ulaşılmadığı öne sürülerek referandumu boykot ettikleri belirtildi.

Açıklamada, oturumun "gayrimeşru" olduğu ifade edilerek, "Bugün Trablus bölgesinden 30 milletvekili bir araya gelerek, anayasa referandumuyla ilgili kanunu onayladı. Anayasaya göre söz konusu yasanın onaylanabilmesi için salt çoğunluğun sağlanması (101 milletvekili) gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

"Burka milletvekilleri" ayrıca, referandum yasasının onaylanmasının ilan edilmesinin "ciddi siyasi yankıları" olacağı uyarısında bulunarak, bunun "güveni sarsacağı ve Libya'nın birliğini ve birlikte yaşama olasılığını tehdit edeceğini" belirtti.

Açıklamada, bugün yaşananların, yasa tasarısını reddeden "Burka milletvekilleri" ve ordu liderlerine (Halife Hafter'e) yönelik açık bir provokasyon olduğu dile getirilerek, TM Başkanı Akile Salih'e "tatil gününde meclisi açan ve kanuni ve anayasal suçları kasıtlı olarak işleyen herkes hakkında" soruşturma talimatı vermesi çağrısında bulunuldu. - Libya'daki anayasa çalışmaları