Libya'da askeri okula saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okula cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında resmi verilere göre an ez 28 kişi öldü. Libya'nın uluslararası tanınan hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Emin El Haşimi, hayatını kaybedenlerin askeri okul öğrencisi olduğunu, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını kaydetti.

El Haşimi saldırının hemen öncesinde talim alanında olan askeri öğrencilerin, talimi tamamlayıp kışlaya doğru gitmekte olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı yaralılar için kan verilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Trablus'taki hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Açıklamada "Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.