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  4. Libya'da askeri okula saldırı

Libya'da askeri okula saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Trablus'taki bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okula cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında resmi verilere göre an ez 28 kişi öldü. Libya'nın uluslararası tanınan hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Emin El Haşimi, hayatını kaybedenlerin askeri okul öğrencisi olduğunu, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını kaydetti.

El Haşimi saldırının hemen öncesinde talim alanında olan askeri öğrencilerin, talimi tamamlayıp kışlaya doğru gitmekte olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı yaralılar için kan verilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Trablus'taki hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Açıklamada "Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Libya'da durum

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor. Birlemiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Trablus merkezli Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanı sıra ülkenin doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduruyor.

General Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre o tarihten bu yana en az 280 sivil hayatını kaybetti, 140 binden fazla kişi ise yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. BM Güvenlik Konseyi son olarak Aralık ayında Libya'da ateşkes çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü tüm uluslararası taraflara silah ambargosuna uyma çağrısı yaptı.

AFP/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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