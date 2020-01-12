Libya’da Ateşkes

Cezayir de ulusal diyalog sürecine dönülmesi ve siyasi bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Arap Birliği’nden de çatışmalara son verilmesi ve uzlaşılması çağrısı geldi.

Libya’da Birleşmiş Milletler misyonu da ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bütün taraflara ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Trablus’taki yönetimin başındaki isim Fayez el Sarraj da Pazar günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından ardından ateşkesin olduğunu doğruladı.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus’taki hükümet Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından geçen Nisan ayından bu yana saldırıya uğruyordu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da da Berlin’de düzenlenecek Libya konulu konferansa destek geldi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Libya konusunu Conte ve Macron’la telefonda konuştu.

Konuyla ilgili açıklama Kremlin’den geldi.

Birleşmiş Milletler’e göre Trablus’a yönelik saldırının başlamasından bu yana yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetti. Çatışan taraflardan 2 bin kişinin de hayatını kaybettiği süreçte 146 bin kişi de evlerinden oldu.

Bu arada Sarraj, karşı taraftan gelecek saldırıya karşılık verme haklarını olduğunu açıklarken, Hafter güçleri de ateşkesin ihlal edilmesine sert karşılık vereceklerini vurguladılar.

Ankara Ocak ayından itibaren Trablus yönetimine askeri destek sağlamaya başlamıştı.

Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri de Libya’nın ikinci bir Suriye olmaması için diplomatik çabalarını arttırmış durumda.

Avrupalı ülkeler ve özellikle İtalya Libya’daki kaostan radikal militanların ve insan kaçakçılarının avantaj sağlamasından endişe ediyor.

