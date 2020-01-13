Libya'da ateşkes Hafter'in kararına kaldı

Görüşmelere katılan Çavuşoğlu, Hafter tarafının Salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı.İç savaşın yaşandığı Libya'da kalıcı bir ateşkes sağlanması için çatışmanın tarafları Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle bugün Moskova'da bir araya geldi. Görüşmelerin geldiği aşamayla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilere bilgi veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazarlıklarda ilerleme kaydedildiğini, ancak önkoşulsuz ve süresiz bir ateşkes öngören metin üzerinde General Halife Hafter tarafından gelen değişiklik önerisinin dikkate alındığını açıkladı. Görüşmelere katılan bazı tarafların oluşturulan ateşkes metnine imza attığını da belirten Lavrov, Hafter'in düşünme süresi istediğini söyledi. Lavrov'la birlikte gazetecilere açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ateşkes anlaşması için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin anlaşmaya imza attığını, ancak Hafter tarafının Salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı. Ateşkes imzalanması için gösterdiği çabalardan dolayı ev sahibi Rusya'ya teşekkür ettiklerini de söyleyen Çavuşoğlu, "Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık" dedi. Ateşkes anlaşmasına imzaların atılmasından sonra siyasi süreci hızlandırmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptığı ateşkes çağrısının ardından Pazar günü öğleden sonra Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi. Moskova'da yapılan görüşmelerde ise Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısının detaylandırılarak yazılı bir metne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Görüşmeye Türkiye ve Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra Libya'da iç savaşın tarafları katılıyor. Berlin'de Libya konferansı Moskova'daki görüşmelerin devamı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya'daki barış sürecinin ele alınacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. Ancak Alman hükümeti, Erdoğan'ın da katılması beklenen konferanın kesin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, şu anda tarihle ilgili resmi bir duyuru yapamayacaklarını, ancak konferansın hazırlıklarının sürdüğünü ve her halükarda Ocak ayında düzenleneceğini söyledi. Seibert, hazırlıklar tamamlandıktan sonra Alman hükümetinin takvim ve diğer ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.