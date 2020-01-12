Libya'da ateşkes: İtalya, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı üçlü mekanizma önerdi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya için Türkiye, Rusya ve ülkesi arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması çağrısı yaptı. İtalyan basınına göre, Di Maio'nun telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin bu fikre destek verdiğini söyledi.

İtalyan haber ajanslarının İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre Di Maio ve Çavuşoğlu, Libya kriziyle ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde "İtalya-Rusya-Türkiye arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması niyetlerini teyit etti".

İki bakan, kalıcı ateşkes sağlanması ve Berlin Konferansı'nın başarılı olması için çabaları sürdürme konusunda da anlaştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, La Stampa gazetesine verdiği mülakatta da bu üçlü mekanizma önerisini dile getirdi. Di Maio, Libya'nın İtalya için öneminin bu ülkedeki İtalyan varlık ve şirketlerinin yanı sıra ulusal güvenlikle de ilişkili olduğunu vurguladı. Di Maio, "Kontrol dışı terörist hücreler bize yalnızca birkaç yüz kilometre mesafede" dedi.