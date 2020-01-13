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  4. Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi

Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Libya'da dün itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin şartları konusunda bugün tarafların Moskova'da bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Libya'da Pazar günü itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes sonrası Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter, Moskova'da temaslarda bulunacak.

Libya'da yaklaşık dokuz ay savaşan ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine çatışmaları durduran tarafların bugün bir ateşkes anlaşması imzayabileceği açıklandı.

Rusya'nın Libya için kurduğu temas grubunun başındaki Lev Dengov, Serrac ve Hafter'in Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeler hakkında bilgi verdi.

"Rus yetkililer ve Rusya ile bu konuda işbirliği içinde olan Türk heyetinden temsilcilerle ayrı ayrı görüşecekler. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan temsilciler de muhtemelen görüşmelerde gözlemci olarak yer alacak" diyen Dengov, Serrac ve Hafter'in "ateşkes ve detayları üzerine bir anlaşma imzalanma ihtimali dâhil, Libya'daki olası çözüm koşullarını" belirlemek zorunda olacağını söyledi.

Rus yetkili, Serrac ve Hafter'in yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti.

Moskova'daki görüşmelerde Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer alıyor.

Çavuşoğlu, Twitter'daki paylaşımında, "#Libya’da barış ve istikrarı sağlama çabalarımız kapsamında #Moskova’dayız" dedi.

UMH Başbakanı Serrac bugün Libyalılara yaptığı çağrıda "yeni bir sayfa açmalarını ve nifak girişimlerini reddederek barış ve istikrar yönünde kenetlenmelerini" istedi.

280'i aşkın sivil öldü

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye'nin desteklediği Serrac liderliğindeki hükümet, Libya'nın batısında yer alıyor. Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

Hafter komutasındaki güçlerin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu. Türkiye de bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda Libya'ya asker göndermeye başladığını duyurmuştu.

BM verilerine göre, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik operasyonun başladığı tarihten beri 280'den fazla sivil hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin de savaşçı öldü. Çatışmalar nedeniyle 150 bine yakın insan evini terk etmek zorunda kaldı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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