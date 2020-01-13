Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi

Libya'da Pazar günü itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes sonrası Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter, Moskova'da temaslarda bulunacak.

Libya'da yaklaşık dokuz ay savaşan ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine çatışmaları durduran tarafların bugün bir ateşkes anlaşması imzayabileceği açıklandı.

Rusya'nın Libya için kurduğu temas grubunun başındaki Lev Dengov, Serrac ve Hafter'in Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeler hakkında bilgi verdi.

"Rus yetkililer ve Rusya ile bu konuda işbirliği içinde olan Türk heyetinden temsilcilerle ayrı ayrı görüşecekler. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan temsilciler de muhtemelen görüşmelerde gözlemci olarak yer alacak" diyen Dengov, Serrac ve Hafter'in "ateşkes ve detayları üzerine bir anlaşma imzalanma ihtimali dâhil, Libya'daki olası çözüm koşullarını" belirlemek zorunda olacağını söyledi.

Rus yetkili, Serrac ve Hafter'in yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti.