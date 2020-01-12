Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi

Ateşkes gece yarısı devreye girdi.Libya’da taraflar Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes önerisini kabul etti. Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz es Serrac ateşkesin 12 Ocak yerel saat ile 00.00'da yürürlüğe girdiğini açıktı. Serrac açıklamasında birliklerinin "karşı cepheden gelebilecek her türlü saldırıya" yanıt verme hakkının ise saklı olduğunu söyledi.

Serrac'ın bu açıklaması öncesinde de General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde buna "sert bir karşılık" vereceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Libya'da tarafların ateşkesi kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten bir açıklama yaptı. Taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları ve müzakere için koşulları oluşturma çağrısı yapıldı.

Türkiye ve Rusya Çarşamba günü Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı. Trablus'ta kontrolü elinde tutan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı olumlu karşılamış ancak ateşkesi kabul ettiğini açıklamamıştı. Serrac İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı ziyarette ateşkes için şartın Hafter güçlerinin çekilmesi olduğunu söylemişti. Hafter ise Cuma günü, başlattığı harekatı sürdüreceğini açıklamış ve ülkede sivil bir devletin ancak "terörist gruplar" tamamen yok edildikten sonra mümkün olacağını belirtmişti.