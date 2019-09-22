Libya'da BAE İHA'larıyla saldırı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava araçlarının (İHA) başkent Trablus'taki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda aynı aileden birkaç kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, BAE İHA'larının, Trablus'taki Meşru el-Hadabe bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aynı aileden birkaç kişinin ağır yaralandığı, yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yaralıların ya da İHA'ların sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Saldırıyı ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter üstlendi. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

