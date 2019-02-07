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Libya'da Başkanlık Konseyi güneye yeni komutan atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Uluslararası meşruiyete sahip Libya UMH Başkanlık Konseyi, rakibi Halife Hafter'in askeri operasyon başlattığı Sabha kentine yeni komutan tayin etti

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Fayiz es-Serac, dün akşam saatlerinde Halife Hafter'in operasyon başlattığı Sabha kentine yeni bir komutan atadı.

Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bugüne rakip güçlerin iktidar mücadelesi verdiği Libya'da son dönemde yeni çekişme alanı olarak ülkenin güneyi öne çıktı.

Libya'nın doğusundaki General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun geçen ay güneye başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürmesinin ardından merkezi hükümet de bu bölgelere ilişkin adımlar atmaya başladı.

Başkanlık Konseyi'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ali Kenne'nin Sabha Askeri Bölgesi Komutanı olarak atandığı belirtildi.

Başkanlık Konseyi'nin son ataması, Libya'nın güneyinde ilerleyen doğudaki hakim güç Halife Hafter'in Sabha kentine, "yasa dışı göç çeteleri, teröristler ve Çad'ın silahlı muhalif gruplarına" karşı operasyon başlattığını duyurmasının ardından geldi.

Öte yandan, merkezi hükümete bağlı Batı Askeri Karargahı, Libya Ulusal Ordusu saflarında savaşan Sudanlı savaşçıların da dahil olduğu ülkenin güneyindeki askeri girişimin, "siyasi çözüm girişimlerini baltalamak ve bir oldubitti durumu ortaya çıkarmak" amacını taşıdığını belirtti.

Güneyde yaşanan olayların feci sonuçları olabileceği uyarısı yapılan açıklamada, "Şu an yaşananların devam etmesi halinde bu savaş hali diğer bölgelere yayılabilir. Sadece can kayıpları değil, siyasi çözüm umutlarını yok edecek, ayrışma ve çekişmenin tohumları ekilecektir." ifadelerine yer verildi.

- Hafter birliklerinin güney hamlesi

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Hafter birliklerinin özellikle Sabha kentinde kendilerine karşı çıkan yerel aşiretlere karşı "alıkoyma ve yargısız infaza varan insan hakları ihlalleri yaptıklarına" ilişkin bölgeden haberler gelmişti.

Öte yandan, Hafter güçlerinin dün ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'yi çatışma yaşanmadan ele geçirdiği bildirilmişti.

Libya, 2011 yılındaki devrimden bu yana farklı siyasi gruplar ve silahlı uzantılarının iktidar, meşruiyet, doğal ve ekonomik kaynakları elde etme mücadelelerine sahne oluyor.

UMH Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.

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