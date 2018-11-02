Libya'da Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ile Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili belgeyi Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye sundu.
Libya'daki BM misyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Selame dün Trablus'ta TM müzakerecisi Abdusselam Nasiye ile Devlet Yüksek Konseyi Diyalog Komitesi Başkanı Beşir el-Huş'u kabul etti.
TM ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki siyasi görüşmelerin seyriyle ilgili bilgilendirilen Selame, Konseyin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili belgeyi teslim aldı.
Nasiye ve Huş çarşamba günü yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyinin bir başkan, iki yardımcı ve bir başbakandan oluşacak şekilde yeniden yapılandırılması konusunda TM ve Devlet Yüksek Konseyinin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Açıklamada, yeni Başkanlık Konseyinin görevinin, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerine hazırlık yapılması olduğu ifade edilmişti.
Mevcut Başkanlık Konseyi, bir başkan ve 8 yardımcıdan oluşuyor. 15 Ekim'de Devlet Yüksek Konseyi, Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili TM'nin sunduğu öneriyi "şartlı" kabul etmişti. Söz konusu öneri, bir başkan ve iki yardımcıdan yeni bir Başkanlık Konseyi oluşturulmasını öngörüyor.
BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca, ülkede UMH Başkanlık Konseyi kurulmasına (yürütme organı), TM'nin yasama, Devlet Yüksek Konseyinin de bağımsız bir danışma organı olarak görev yapmasına karar verilmişti.
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