Libya'da Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ile Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili belgeyi Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye sundu.

Libya'daki BM misyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Selame dün Trablus'ta TM müzakerecisi Abdusselam Nasiye ile Devlet Yüksek Konseyi Diyalog Komitesi Başkanı Beşir el-Huş'u kabul etti.

TM ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki siyasi görüşmelerin seyriyle ilgili bilgilendirilen Selame, Konseyin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili belgeyi teslim aldı.

Nasiye ve Huş çarşamba günü yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyinin bir başkan, iki yardımcı ve bir başbakandan oluşacak şekilde yeniden yapılandırılması konusunda TM ve Devlet Yüksek Konseyinin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Açıklamada, yeni Başkanlık Konseyinin görevinin, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerine hazırlık yapılması olduğu ifade edilmişti.