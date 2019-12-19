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Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine Nalut kenti de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 03:01 | Son Güncelleme

Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine Nalut kenti de katıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirler arasına Nalut kentinin de katıldığı belirtildi.

Tunus sınırındaki Amazig kökenli Nalut kenti Askeri Meclisi ve kent devrimcileri tarafından yapılan açıklamada, vatanın savunulacağı ve uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek verileceği ifade edildi.

Başkent Trablus'un müdafaası konusunda hiçbir gücün kendilerini yıldıramayacağının belirtildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler'den (BM) Libya halkının demokratik ve sivil bir devlette yaşaması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 9 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

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