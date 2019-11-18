HABER

Libya’da bir fabrikaya hava saldırısı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:34 | Son Güncelleme

Libya’nın başkenti Trablus’ta bir fabrikayı hedef alan hava saldırısında en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.Libya’nın başkenti Trablus’taki Wadi Al-Rabie bölgesinde Al-Sunbulah bisküvi fabrikasına hava saldırısı düzenlendi.

Libya’nın başkenti Trablus’ta bir fabrikayı hedef alan hava saldırısında en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.
Libya’nın başkenti Trablus’taki Wadi Al-Rabie bölgesinde Al-Sunbulah bisküvi fabrikasına hava saldırısı düzenlendi. Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hava saldırısında 5’i yabancı uyruklu 7 işçi hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucu 15 kişi yaralanırken ve fabrikada büyük hasar meydana geldi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), hava saldırısını ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Hafter güçleri ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Libya’nın başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunuyor. 2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus’taki uluslararası destekli hükümet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü. General Halife Hafter’e bağlı güçler 4 Nisan’da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandıDatça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldüYangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.