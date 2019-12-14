"Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor"

Cekam, ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki belli bölgelerde konuşlandıklarını vurguladı.

Geçen cumartesi Burkan el-Gadab güçleri tarafından uçağı düşürülen Cekam, kendisinin Bingazi, Derne, Libya'nın güneyi ve Trablus'a hava saldırı operasyonlarına katıldığını da kabul etti.

Cekam, Hafter'e destek veren İHA'ların tamamen Bingazi'nin doğusundaki el-Merc bölgesindeki askeri üste bulunan BAE'li subaylar tarafından idare edildiğini, er-Recme bölgesinde bu subaylara ait özel bir operasyon odası olduğunu söyledi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabında, Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam'ın Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı.

TRABLUS (AA) - Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler bünyesindeki bir komutan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insansız hava araçlarını yönettiğini, Rusların ise Trablus'a karşı 8 aydan fazladır devam eden saldırılar kapsamında karadaki ilerleyişi planladığını itiraf etti.

Cekam itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Misrata kenti, Mitika havalimanı, Zuvvara ve Tacura kentlerine düzenlenen hava saldırıları BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi operasyonlarda Libya hava kuvvetlerinin bir ilgisi yoktur. Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Hafter'in kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nde Ruslar, Suhoy ve hizmet dışı kalmış diğer bazı uçakların bakımını yaptı."

Kasr bin Gaşir bölgesinde Rusların Burkan el-Gadab güçleri tarafından düzenlenen topçu bombardımanına maruz kaldığını belirten Cekam, Ruslardan bazılarının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını söyledi.

Ayrıca, Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki Cufra hava üssüne düzenlenen saldırı sonucunda Emirlikler'den bazı subayların öldürüldüğünü ve ardından üsten ayrıldıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame geçen günler içinde yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerine "Rus desteği" son birkaç gün içinde Trablus'a yönelik saldırı ivmesini artırdı" ifadelerini kullanmıştı.