Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

BİNGAZİ (AA) - Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.

Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

