Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

BİNGAZİ (AA) - Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.
Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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