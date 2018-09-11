"Libya'da bu yıl sonunda seçimler zor"

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, bu yıl Paris'te gerçekleştirilen konferansta öngörüldüğü şekilde, Libya'da yıl sonuna kadar seçimlerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Tunus'ta Arapça yayın yapan eş-Şuruk gazetesine konuşan Cihinavi, "Libya'da bugün gelinen duruma göre, Paris konferansının ortaya koyduğu zaman çizelgesine bağlı kalmak çok zor. Ancak şu da bir gerçek ki Libya'da seçimleri gerçekleştirmeden bir çözüm bulmak çok zor." diye konuştu.

Libya'nın sınır komşusu Tunus'un Dışişleri Bakanı Cihinavi, bu yıl sonu veya gelecek yıl başında seçimleri gerçekleştirmenin imkansız olduğuna değinerek, seçimlerin ancak uluslararası çaba sonucu gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

Son dönemde Libya'da yaşanan çatışmalara değinen Cihinavi, "Seçimler milisler varlığını sürdürürken gerçekleşemez. Milislerin Libya ordusuna katılımı sağlanmalı. Seçimler gerçekleşirken tüm güvenlik birimleri tek bir yapı halinde Libya ordusu altında görev yapıyor olması gerekir." ifadesini kullandı.