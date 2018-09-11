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"Libya'da bu yıl sonunda seçimler zor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi: - "Libya'da bugün gelinen duruma göre, Paris konferansının ortaya koyduğu zaman çizelgesine bağlı kalmak çok zor. Ancak şu da bir gerçek ki Libya'da seçimleri gerçekleştirmeden bir çözüm bulmak çok zor"

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, bu yıl Paris'te gerçekleştirilen konferansta öngörüldüğü şekilde, Libya'da yıl sonuna kadar seçimlerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Tunus'ta Arapça yayın yapan eş-Şuruk gazetesine konuşan Cihinavi, "Libya'da bugün gelinen duruma göre, Paris konferansının ortaya koyduğu zaman çizelgesine bağlı kalmak çok zor. Ancak şu da bir gerçek ki Libya'da seçimleri gerçekleştirmeden bir çözüm bulmak çok zor." diye konuştu.

Libya'nın sınır komşusu Tunus'un Dışişleri Bakanı Cihinavi, bu yıl sonu veya gelecek yıl başında seçimleri gerçekleştirmenin imkansız olduğuna değinerek, seçimlerin ancak uluslararası çaba sonucu gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

Son dönemde Libya'da yaşanan çatışmalara değinen Cihinavi, "Seçimler milisler varlığını sürdürürken gerçekleşemez. Milislerin Libya ordusuna katılımı sağlanmalı. Seçimler gerçekleşirken tüm güvenlik birimleri tek bir yapı halinde Libya ordusu altında görev yapıyor olması gerekir." ifadesini kullandı.

Libya'da 2011'den bu yana devam eden krize çözüm bulmak amacıyla düzenlenen ve 20'ye yakın ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katıldığı konferansta ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

Konferansta ayrıca, ilgili seçim yasalarının hayata geçirilmesi için 16 Eylül Pazar gününe işaret edilmişti ancak referandum veya taslak anayasa için tarih belirtilmemişti.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamis el-Cihinavi Tunus

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