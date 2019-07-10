Libya'da bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı

PARİS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'nın Giryan kentinde Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ayın sonunda bulunan Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu füzelerin ABD'den satın alındığı ifade edildi.

Fransa'nın bu füzeleri terörle mücadelede kullanmayı hedeflediği aktarılan açıklamada, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ve imha edilmek üzere geçici tutulduğu savunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa 2010'da ABD'den 260 füze satın aldı.

Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları, Fransa’ya ait füzelerin bulunduğu Giryan kentinde bu gece bir polis eğitim merkezine saldırı düzenlemişti.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.