HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libya'da Çatışan Taraflar Yeniden Masaya Oturuyor

Libya'da Çatışan Taraflar Yeniden Masaya Oturuyor

02.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Libya’da çatışan taraflar ateşkes görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı. Açıklama Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu tarafından yapıldı.

Libya'da Çatışan Taraflar Yeniden Masaya Oturuyor

Libya’da çatışan taraflar ateşkes görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı. Açıklama Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu tarafından yapıldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu UNSMIL tarafından yapılan açıklamada, tarafların yeniden görüşmelere başlayacak olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin daha önce BM tarafından önerilen 5+5 formatında yapılacağı belirtildi. Bu, taraflardan seçilecek 5’er kişinin görüşmelere katılması anlamına geliyor.

General Halife Hafter kontrolündeki güçler Libya’da, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Trablus’u ele geçirmek adına saldırılar düzenliyor. Uluslararası kamuoyu tarafından tanınan ve Türkiye’nin de destek verdiği Libya hükümetine bağlı güçler, son haftalarda başkent yakınlarındaki çoğu bölgeden Hafter güçlerini geri püskürtmeyi başardı.

Ancak Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter güçleri, bu bölgelerden bazılarında yeniden denetimi ele geçirdiğini ileri sürüyor.

2020 yılının başından bu yana taraflar iki kez ateşkes konusunda uzlaşsalar da bu anlaşmalar, karşılıklı saldırılar nedeniyle bozuldu. Son olarak Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Mart ayında görevinden ayrılmıştı. BM henüz bu göreve yeni bir atama yapmış değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
İran'da normalleşme korona vakalarını artırdıİran'da normalleşme korona vakalarını artırdı
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı

Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı

İran'da normalleşme korona vakalarını artırdı

İran'da normalleşme korona vakalarını artırdı

Gösteriler 7. gününde: Yağma, çatışma, şiddet!

Gösteriler 7. gününde: Yağma, çatışma, şiddet!

Balkon aniden çöktü: 3 ölü

Balkon aniden çöktü: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.