Libya'da Çatışan Taraflar Yeniden Masaya Oturuyor

Libya’da çatışan taraflar ateşkes görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı. Açıklama Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu tarafından yapıldı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu UNSMIL tarafından yapılan açıklamada, tarafların yeniden görüşmelere başlayacak olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin daha önce BM tarafından önerilen 5+5 formatında yapılacağı belirtildi. Bu, taraflardan seçilecek 5’er kişinin görüşmelere katılması anlamına geliyor.

General Halife Hafter kontrolündeki güçler Libya’da, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Trablus’u ele geçirmek adına saldırılar düzenliyor. Uluslararası kamuoyu tarafından tanınan ve Türkiye’nin de destek verdiği Libya hükümetine bağlı güçler, son haftalarda başkent yakınlarındaki çoğu bölgeden Hafter güçlerini geri püskürtmeyi başardı.

Ancak Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter güçleri, bu bölgelerden bazılarında yeniden denetimi ele geçirdiğini ileri sürüyor.

2020 yılının başından bu yana taraflar iki kez ateşkes konusunda uzlaşsalar da bu anlaşmalar, karşılıklı saldırılar nedeniyle bozuldu. Son olarak Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Mart ayında görevinden ayrılmıştı. BM henüz bu göreve yeni bir atama yapmış değil.

