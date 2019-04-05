TRABLUS (AA) - Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiklerini belirtirken, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise kısa süre içerisinde havalimanının geri alındığı açıklamasında bulundu.

LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari düzenlediği basın toplantısında, "Trablus çevresindeki çatışmalar görev tamamen bitene kadar durmayacak." ifadelerine yer vererek, Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı, Trablus'un güneyindeki stratejik öneme haiz Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi', Suk el-Hamis, el-Aziziyye ve Trablus’a 90 kilometre mesafede Tarhuna kentini ele geçirdiğini belirtti.

Mismari, kendi güçlerini tehdit eden tüm hedeflere saldırı düzenleyeceklerini kaydetti.

- UMH'den havalimanını geri aldık açıklaması

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa da Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdikleri yönündeki açıklamalarının ardından Libya'nın el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada Havalimanını geri aldıklarını, Kasr bin Gaşir'de de çatışmaların halen devam ettiğini söyledi.