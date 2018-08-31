Libya'da çatışmalar protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta kentteki çatışmalar protesto edildi.

Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, kentte bir süredir Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında yaşanan çatışmaları protesto için gösteri düzenledi.

"Savaşı durdurun", "Kurbanlar masumlar" sloganları atan göstericiler, çatışmaların durmasını talep etti.

Eylemciler, ayrıca taraflar arasında diyalog kurulmasını ve anlaşmazlıkların sonlandırılmasını istedi.

Libya'nın başkenti Trablus, bir kaç gündür UMH'ya bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Çatışmalarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

